Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall im Rautal

Jena (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022 gegen 13:45 Uhr ereignete sich im Rautal ein Verkehrsunfall bei dem ein Reh angefahren wurde. Hierbei befuhr die Skoda-Fahrerin das Rautal von der Kleingartenanlage kommend in Richtung Closewitz als plötzlich das Reh auf die Straße sprang. Ein herbeigerufener Jagdpächter nahm sich dem verendeten Tier an, am Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden im Frontbereich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell