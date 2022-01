Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weitere Beschädigungen festgestellt

Jena (ots)

An Elektrokästen ließen sich Unbekannte in der Göschwitzer Straße in Jena aus. Bereits am vergangenen Wochenende wurde hierzu eine Anzeige seitens der Polizei aufgenommen, aber aufgrund der Dunkelheit zur Anzeigenaufnahme wurden nicht alle Beschädigungen festgestellt. Ein Mitarbeiter der Stadt meldete dann am Donnerstagmorgen weitere kaputte Elektrokästen. Insgesamt neun Beschädigungen sind den Unbekannten Tätern zuzuschreiben, wobei zwei Kästen komplett zerstört wurden und dies Auswirkungen auf die Straßenbeleuchtung hat, da diese aufgrund dessen nicht funktionsfähig war.

