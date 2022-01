Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tür aufgebrochen

Jena (ots)

Die Tür zur Küche beschädigten Unbekannte im Obdachlosenheim Am Steiger in Jena. Die Meldung erreichte am Dienstagvormittag die Polizei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich in dem Küchenbereich, außer einer Essgruppe und einem Herd, nichts weiter befindet. Folglich ist davon auszugehen, dass die Tür lediglich zum Zwecke des Eindringens in den Raum und nicht zum Diebstahl aufgebrochen wurde. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell