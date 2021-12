Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte die Klimaanlage eines Supermarktes in Bad Berka beschädigt. Auf dem Parkplatz des Geschäftes zerstörten der oder die Täter ein Schutzgitter und verursachten so Schaden an der Belüftungsanlage.

