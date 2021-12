Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 30-Jähriger wurde am Dienstagabend in Bad Klosterlausnitz dabei erwischt, wie dieser ein Fahrzeug unter Einfluss von Drogen im öffentlichen Straßenverkehr führte. In der Jenaischen Straße wurde der Mann mit seinem Renault kontrolliert. Ein Drogentest reagierte prompt auf Methamphetamin/Amphetamin. Eine Blutentnahme und die Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss waren die logischen Konsequenzen.

