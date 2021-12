Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsinsel übersehen

Jena (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Donnerstagabend mit seinem Moped die Schrödingerstraße in Richtung Hugo-Schrade-Straße in Jena. Plötzlich übersah der Mann eine Verkehrsinsel, fuhr fortfolgend über deren Bordstein und verlor die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Beim Sturz touchierte das Moped einen entgegenkommenden Chevrolet und verursachte dadurch Sachschaden. Der 21-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dadurch aber glücklicherweise nur leicht.

