Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Sonntagabend kam es an der Einmündung B7 / Bechstedtstraß zu einem Unfall. Eine 38-jährige Fahrerin eines Peugeots befuhr die Straße aus Richtung Bechstedtstraß kommend mit der Absicht auf die B7 aufzufahren. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Erfurt kommenden Hyundai. Der 43-jährige Fahrer dessen konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten glücklicherweise keine Verletzungen. Die Pkws selbst wurden allerdings so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Fahrbahn war bis zur Beräumung der Unfallstelle etwa zwei Stunden teilweise gesperrt.

