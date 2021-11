Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Wohnung

Apolda (ots)

Eine 38jährige Apoldaerin zeigte am gestrigen 29.11.2021, gegen 08:00 Uhr an, dass ein ihr bekannter 33jähriger am heutigen Morgen aus ihrer Wohnung in der Schillerstraße in Apolda ein Handy Huawei sowie einen Wohnungsschlüssel entwendet habe. Die Wohnung war zur Tatzeit unverschlossen. Der vermeintliche Beschuldigte konnte zunächst nicht angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die Ermittlungen laufen.

