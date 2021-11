Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verbotener Gegenstand

Apolda (ots)

Am 29.11.2021, gegen 22:15 Uhr wurde in der Bachstraße in Apolda ein 32jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er ein verbotenes Einhandmesser der Marke "Herbertz" in seiner Umhängetasche mitführte. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

