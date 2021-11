Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Moskauer Straße wurden an 15 Tatörtlichkeiten insgesamt 52 Schriftzüge festgestellt. Diese wurden vermutlich mittels schwarzem Eddingstift angebracht. So wurden zum Beispiel Hauseingangstüren, Stromverteilerkästen, Glascontainer, Zigarettenautomat, Verkehrs- schilder usw. mit Schriftzügen versehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

