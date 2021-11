Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spielplatz verwüstet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen meldete der Ortsbürgermeister von Steudnitz, dass der Spielplatz in der Bürgelschen Straße nicht mehr bespielbar sei. Unbekannte haben Glasflaschen zersplittert und diese im Bereich des Spielplatzes verteilt. Durch die Scherben wurde der Spielplatz stark verunreinigt. Weiterhin entzündeten die unbekannten Täter auf der Tischplatte der Sitzgruppe ein Feuer, sodass auch an dieser Schaden entstand. Die Ermittlungen zu den Verursachern wurde aufgenommen.

