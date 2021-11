Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hungrige Diebe

Jena (ots)

Einen Einbruch in sein Geschäft in der Grietgasse meldet am Montagvormittag ein Ladenbesitzer aus Jena. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft, indem sie eine Scheibe zerstörten. Fortfolgend durchwühlten der oder die Täter diverse Schränke und Schubläden und entwendeten aus der Ladentheke einen Fahrzeugschlüssel, Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro und eine Karte zur Kassenbenutzung. Weiterhin bedienten sich der oder die Täter in der Auslage des Ladens und erbeuteten Lebensmittel im Wert von 450 Euro.

