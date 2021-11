Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 22.11.2021 gegen 19:45 Uhr kam es am Hauptbahnhof, in einem Zug der Deutschen Bahn, zu einer Körperverletzung zwischen zwei männlichen Fahrgästen. Nachdem mehrere Personen den Zug bestiegen hatten, nahm ein Zeuge einen dumpfen Schlag war und sah eine Person auf dem Boden liegen. Er erkundigte sich bei dem gegenüber sitzenden Fahrgast. Dieser gab an, die Person sei ohne Maske in den Zug gestiegen.Nach dem Hinweis auf die Maskenpflicht habe ihm der Mann ins Gesicht gepustet. daraufhin habe er ihn von sich gestoßen und er kam zu Fall. Der Geschädigte war erheblich alkoholisiert und verweigerte gegenüber den Beamten jegliche Mitarbeit. Auch den Mann der ihn vermeintlich gestoßen hatte, konnte er nicht zweifelsfrei wiedererkennen. Er gab an, es sei nichts vorgefallen und flüchtete vom Ereignisort. Die Sicherung der Videoaufzeichnungen wurde veranlasst.

