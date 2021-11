Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festgefahrene Situation

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einer festgefahrenen Situation befand sich am Donnerstagvormittag ein Lkw-Fahrer in Zschorgula. Als der Fahrer auf der Landstraße in Richtung Nautschütz unterwegs war, bog er mit seinem Sattelgespann nach links ab, bemerkte aber, dass dies falsch war und rangierte zurück. Hierbei fuhr sich der polnische LKW mit seinem Sattelauflieger im Graben bzw. Wasserlauf fest. Sowohl am Fahrzeug, als auch am Wasserlauf entstand Sachschaden.

