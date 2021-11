Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Utenbach (ots)

Auf der Landstraße zwischen Utenbach und Kösnitz kam es am 31.10.2021, gegen 18:30 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 43jähriger Daimler-Fahrer befuhr die dortige Landstraße als ca. 600 Meter nach dem Ortsausgang Utenbach ein Reh unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn sprang. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Reh überlebte den Unfall nicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell