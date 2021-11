Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw im Straßengraben aufgefunden

Rohrbach (ots)

Am 31.10.2021, gegen 06:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass zwischen Rohrbach und Daasdorf, auf einem Feldweg ein Pkw VW beschädigt im Straßengraben liegt. Die eingesetzten Beamten stellten wenig später vor Ort fest, dass sich der Sachverhalt so bestätigte. Das Fahrzeug stand verschlossen und mit offenbar von Innen beschädigter Frontscheibe im Graben. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Weimar wurde der Fahrzeughalter schließlich zu Hause aufgesucht. Dieser hatte augenscheinlich eine leichte Kopfverletzung und gab vor, sich an nichts erinnern zu können. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Es wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt, um aus den Werten ermitteln zu können, ob der 37jährige schon zur vermeintlichen Unfallzeit getrunken hatte. Nach einer umfangreichen Spurensicherung wurde der Pkw dem Halter wieder überlassen. Fremdschaden entstand nicht.

