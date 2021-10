Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugführerin abgelenkt

Weimar (ots)

Freitagnachmittag befuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Dacia die Paul-Schneider-Straße in Weimar. Währenddessen fiel in ihrem Fahrzeug ein Gegenstand auf den Boden. Als sie während der Fahrt danach griff, steuerte sie ihr Fahrzeug unbemerkt nach rechts und fuhr hierdurch gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten VW Transporter. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell