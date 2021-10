Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnhaus

Weimar (ots)

Am Freitag zwischen 09:00 und 15:00 Uhr wurde in Utzberg in einem Einfamilienwohnhaus eingebrochen und Schmuck im Wert von 300,- Euro entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

