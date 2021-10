Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstähle in Nohra

Weimar (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden die Tankverschlüsse zweier im Gewerbegebiet Nohra abgestellten Transporter aufgebrochen und aus einem der Fahrzeuge 40 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro. Im gleichen Tatzeitraum überwanden Unbekannte in Nohra den Zaun eines Privatgrundstückes und entwendeten vom Hof ein Laubgebläse und andere Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von 2000,- Euro.

