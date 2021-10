Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollbepackt mit tollen Sachen

Jena (ots)

Ein 16-Jähriger aus Berlin packte seine Reistasche am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Keßlerstraße recht voll. Allerdings hatte der Junge nicht die Absicht, die Waren auch zu bezahlen. Unbeirrt durchquerte der 16-Jährige den Kassenbereich, in der Hoffnung, dass alles gut ausgeht. Aber ein Zeuge hat den Jungen beobachtet und diesen angesprochen. Bei der Nachschau in seiner Tasche offenbarte sich Diebesgut im Gesamtwert von über 85 Euro. Eine Anzeige wegen Diebstahl war die logische Konsequenz.

