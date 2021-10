Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Minderjährige Teediebe

Jena (ots)

Donnerstagabend befanden sich drei 12-Jährige in ein Verkaufsgeschäft am Holzmarkt. In einem scheinbar unbeobachteten Moment entnahmen die Langfinger Bubbleteekugeln im Wert von ca. 20,- Euro. Im Anschluss verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen, konnten jedoch vom Eigentümer unweit des Geschäftes gestellt werden. Eine Anzeige wurde gefertigt und die drei Jungs ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

