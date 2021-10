Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "getarnter" Diebstahl

Jena (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Donnerstagnachmittag ein einem Verbrauchermarkt am Salvador-Allende-Platz. Eine 37-jährige Frau hatte einen Kinderwagen dabei, in dem sie verschiedene Waren des täglichen Bedarfs verstaute. Jedoch bezahlte die Frau nur einen Bruchteil der verstauten Gegenstände. Waren im Wert von 75,- Euro wollte sie unerkannt mit aus dem Markt nehmen. Da dies auffiel, hat die Frau jetzt noch Anzeige on top zum Einkauf erhalten.

