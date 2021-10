Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut unerlaubt zu Gast

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Was Hausverbot bedeutet scheint ein 40-Jähriger aus Bad Klosterlausnitz nicht verstehen zu wollen. Der polizeibekannte Mann erschien am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Hermsdorf. Zum wiederholten Mal betrat der 40-Jährige das Geschäft, obwohl ein Hausverbot gegen ihn ausgesprochen wurde und er auch Kenntnis davon hatte. Nachdem die Angestellten die Polizei informierten, entfernte sich der Mann aus den Supermarkt, was ihm allerdings nicht vor einer erneuten Anzeige wegen Hausfriedensbruch schützte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell