Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenseitige Rücksichtnahme - Fehlanzeige

Jena (ots)

Streit unter Verkehrsteilnehmer gibt es immer wieder, allerdings artete ein Konflikt am Mittwochabend im Schreckenbachweg in Jena aus. Ein 15-Jähriger mit seinem Moped und ein 38-jähriger Fahrzeugführer gerieten aufgrund ihres jeweiligen Fahrverhaltens im Straßenverkehr aneinander. Hierbei kam es zu einer Nötigung in Form von Ausbremsen nach einem Überholvorgang durch den 38-Jährigen, sodass der Junge sein Moped komplett zum Stillstand bringen musste. Doch damit nicht genug. Der Pkw-Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug, ging auf den 15-Jährigen zu und schlug mit der Faust gegen den Helm des Jungen. Der 38-Jährige setzte sich sodann in sein Fahrzeug und fuhr davon, konnte aber wenig später durch die Polizei angetroffen werden. Der 15-Jährige musste allerdings leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

