Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hundebiss

Wickerstedt (ots)

Am Freitag, den 08.10.21, gegen 15:00 Uhr wurde eine Spaziergängerin im Bereich der Kleine Kirchallee in Wickerstedt durch einen freilaufenden Schäferhund in das Bein gebissen und hierdurch leicht verletzt. Die Geschädigte und ihre Begleiterin flüchteten sich in den Pkw einer Zeugin und brachten sich so vor dem Hund in Sicherheit. Die Hundehalterin, welche mit einem ca. 10 Jahre alten Jungen unterwegs war, entfernte sich anschließend mit ihrem Hund in einem weißen Pkw Kombi, ohne sich weiter um den Vorfall gekümmert zu haben.

Die Hundehalterin wird wie folgt beschrieben, ca. 30-35 Jahre, ca.170 cm, schlank, auffällig pinke Haare.

Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell