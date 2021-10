Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht 10.10.2021

Weimar (ots)

Vermeintliche Zahlungsrückstände durch Gewinnspielteilnahmen

Im Tagesverlauf des 08.10.2021 erhielt ein männlicher Anwohner (70 Jahre) in Tannroda mehrere Anrufe einer vermeintlichen Lotto-Gesellschaft. Durch den bis dato unbekannten Täter wurde ihm hierbei mitgeteilt, dass er durch die Teilnahme an Gewinnspielen in der Vergangenheit Teilnahmegebühren und Verzugszinsen im Gesamtwert von 11600EUR angehäuft hätte. Die Mitteilung immenser Zahlungsrückstände war verbunden mit einer angedrohten Pfändung seines gesamten Hab und Gutes, sollte er die geforderte Summe nicht sofortig zur Zahlung bereitstellen.

Dem älteren Herrn kam diese Forderung komisch vor, da er bis dato nie an Gewinnspielen teilgenommen hatte. Folgend erfragte er proaktiv konkrete Daten zum Sachverhalt und den Namen des Anrufers, verbunden mit der Bekanntgabe seiner Skepsis. Abrupt wurde das Telefonat durch den Anrufer beendet. Eine seriöse Forderung kann ausgeschlossen werden. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurden Straftaten im Versuchsstadium beanzeigt, da glücklicherweise kein Schaden eingetreten war.

