Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht 10.10.2021

Weimar (ots)

Trunkenheitsfahrt in

Niederzimmern

Am 08.10.2021 wurde durch Beamte der Polizei Weimar in der Ortslage Niederzimmern ein Pkw-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit hin untersucht. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt. Die sich anschließenden Standardmaßnahmen der Strafprozessordnung und die innewohnende Blutentnahme zur Beweissicherung im Klinikum wurden durchgeführt. Abschließend wurde der Führerschein des Fahrzeugführers in Verwahrung genommen und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur gerichtlichen Entscheidung untersagt.

