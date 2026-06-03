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LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 20-Jährigen

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 20-Jährigen
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Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Seit dem 01. Juni 2026 gilt der 20-jährige Ricardo Doll aus Eisenach 
als vermisst. Letztmalig gesehen wurde der Mann gegen 15.20 Uhr in 
einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Er kann wie folgt beschrieben 
werden:
-       Ca. 180cm groß
-       Normale Statur
-       Dunkelblonde Haare mit kurzer Länge
-       Blaugrüne Augen
-       Hellerer, europäischer Hauttyp
-       Brillenträger (Brille mit Kunststoffrahmen oben).
Der Vermisste ist im Besitz eines Ausweises, welcher ihn kostenfrei 
Bus- und Bahnfahrten erlaubt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 
20-Jährige in Richtung Köln unterwegs sein. Wer hat Ricardo Doll seit
dem 01. Juni 2026 gesehen oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort 
tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder 
jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 
0136178/2026 entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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