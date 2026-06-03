Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 20-Jährigen

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Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Seit dem 01. Juni 2026 gilt der 20-jährige Ricardo Doll aus Eisenach als vermisst. Letztmalig gesehen wurde der Mann gegen 15.20 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 180cm groß - Normale Statur - Dunkelblonde Haare mit kurzer Länge - Blaugrüne Augen - Hellerer, europäischer Hauttyp - Brillenträger (Brille mit Kunststoffrahmen oben). Der Vermisste ist im Besitz eines Ausweises, welcher ihn kostenfrei Bus- und Bahnfahrten erlaubt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 20-Jährige in Richtung Köln unterwegs sein. Wer hat Ricardo Doll seit dem 01. Juni 2026 gesehen oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 0136178/2026 entgegen. (jd)

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