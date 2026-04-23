Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung

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Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Seit gestern Mittag wird der 14-jährige Benito Mandler aus Ilmenau vermisst. Gegen 12:30 Uhr ging er von der Schule nach Hause und verschwand anschließend. Er ist zu Fuß unterwegs und führt einen schwarz-grauen Rucksack mit Tarnmuster mit sich. Benito ist 1,69 m groß, schlank, hat kurze braune Haare und ist mit einem Fred-Perry-Basecap, einer schwarzen Jacke, schwarze stone-washed Jeans und weiß-grünen "New-Balance"-Schuhen bekleidet. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen des Vermissten oder Hinweisen zu dessen Verbleib umgehend die Polizei Ilmenau, Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0099403/2026 oder jede andere polizeiliche Einrichtung zu verständigen.

Das Einverständnis zur Veröffentlichung liegt vor. (jk)

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