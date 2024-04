Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausgewichen

Nesse-Apfenstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den späten Stunden des gestrigen Tages auf einem Radweg, welcher neben der L1047 verläuft. Ein 47-jähriger Fahrer eines E-Bikes fuhr von Kornhochheim in Richtung Apfelstädt, als plötzlich ein Hase den Radweg querte. Der 47-Jährige wich aus und kam daraufhin zu Fall. Der Mann wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Elektrofahrrad entstand Sachschaden, der Hase blieb unverletzt. (jd)

