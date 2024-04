LPI-GTH: Alkoholisiert

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Auenstraße in Mechterstädt und entwendeten in der weiteren Folge einen dort geparkten Anhänger des Typs "Brenderup". Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 2.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 20.00 Uhr und heute, 08.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter ...

