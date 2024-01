LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Gestern Morgen, gegen 05.10 Uhr zerstörten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Alexanderstraße. Der entstandene Sachschaden am Automaten sowie an angrenzenden Häusern wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0000808/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

