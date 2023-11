Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat entwendet- Zeugensuche

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte entwendeten zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt einen in Wümbach in der Langewiesener Landstraße angebrachten Zigarettenautomaten. Der Automat wurde gestern in einem Waldstück im Bereich der Singer Straße in Gräfinau-Angstedt aufgefunden. Der dadurch entstandene Schaden am Zigarettenautomat beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro, der Wert des daraus entwendeten Bargeldes und der Tabakwaren ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0290688/2023) entgegen. (jd)

