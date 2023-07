Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erinnerung: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Polizei Gotha

Bild-Infos

Download

Gotha (ots)

Mal ganz in Ruhe mit der Polizei einen Kaffee trinken? Sehr gerne und in Barista-Qualität!

Die Kolleginnen und Kollegen der LPI Gotha stehen Ihnen am 06. Juli 2023 zwischen 10.00 und 15.00 Uhr auf dem Neumarkt für einen Plausch zur Verfügung. Roman Kupka von "My Coffee Bar" wird für Sie seinen "Next-Level-Coffee" in gewohnt bester Qualität zubereiten.

Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder Trinkschokolade Ihre Fragen, die Sie bewegen und haben ein offenes Ohr für Anregungen oder Kritik. Außerdem wird insbesondere eine Beratung zum Thema "Trickbetrug/Schockanrufe" angeboten. Sie und Ihre Angehörigen sind hierzu herzlich willkommen.

Neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird unter anderem auch der Thüringer Minister für Inneres und Kommunales Georg Maier vor Ort einen Kaffee trinken, mit dem sie ebenso ins Gespräch kommen können.

Wir freuen uns auf Sie und viele interessante Gespräche mit Ihnen.

P.S.: der Kaffee geht natürlich auf uns! (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell