Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Todesursache geklärt

Ilmenau (ots)

Am 10.Juli 2022 wurde der Leichnam eines 37-jährigen Mannes in der Ehrenbergstraße, im Uferbereich Großer Teich, aufgefunden. Unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Erfurt wurden folgend die Ermittlungen zum Tod des Mannes durch die Kriminalpolizeiinspektion Gotha geführt. Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse konnte ein Fremdverschulden am Ableben der Person nicht gänzlich ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang wurde eine Arbeitsgruppe zur Klärung der Todesumständen gegründet. Die aus sechs Polizeibeamtinnen und -beamten bestehende Arbeitsgruppe führte in den Folgewochen intensive Ermittlungen, in die auch Rechtsmediziner und Biomechaniker des Institutes für Rechtsmedizin Jena einbezogen wurden. Im Ergebnis der geführten Ermittlungen und nach Vorlage der rechtsmedizinischen, biomechanischen und toxikologischen Gutachten haben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung am Ableben des Verstorbenen ergeben. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell