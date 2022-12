Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Einen Angriff auf einen Zigarettenautomaten verübten ein oder mehrere Unbekannte in der zurückliegenden Nacht in der Ilmenauer Landstraße in Wümbach. Der oder die Täter öffneten in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 06.55 Uhr gewaltsam den Automaten und entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 22476642) in Verbindung zu setzen. (jd)

