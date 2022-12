Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw überschlägt sich

B 84 - Hütscheroda (ots)

EIn 18-jähriger befährt in den späten Freitagnachmittagstunden die Bundesstraße 84 aus Eisenach kommend in Richtung Behringen. In einer Rechtskurve, im Bereich der Straßeneinmündung nach Hütscheroda, geriet der Unfallverursacher auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, gelangt in den rechtsseitig angeordneten Straßengraben, überschlägt sich und kommt, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wird infolge des Verkehrsunfalles leicht verletzt. Der verunfallte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (sk)

