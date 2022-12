LPI-GTH: Hausfriedensbruch in Eisenach

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Zwischen dem 02.12.2022 18:30 Uhr und dem 03.12.2022 14:45 Uhr versuchten Unbekannte an einem Objekt am Coburger Platz 2 in Gotha die Eingangstür zu öffnen. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zum Tathergang oder Tätern richten Sie bitte an die Polizei in Gotha unter Bezugsnummer 0299083/2022. (jk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

