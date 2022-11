LPI-GTH: Nicht versichert und berauscht

Eisenach (ots) - Auf ein Fahrschulauto fuhr heute Morgen eine 43-jährige Fahrerin eines VW auf. Der Fahrschüler beabsichtigte von der Mühlhäuser Straße nach rechts in die Straße "Am Schäfersborn" einzubiegen und musste dabei verkehrsbedingt halten. Die dahinterfahrende Fahrzeugführerin kollidierte in der Folge mit dem Lehrfahrzeug. An beiden PKW entstanden unfallbedingte Sachschäden, Personen wurden nicht ...

