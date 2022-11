LPI-GTH: Radsatz entwendet- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 12.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Ortsstraße in Richtung Ohrdrufer Straße und wollte in die Johann-Matthäus-Bechstein-Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Fahrer eines Opel. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. Beide ...

mehr