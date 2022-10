LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Frankenroda (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde ein weiterer Angriff (vgl. OTS vom 17.10.2022 - Pferde verletzt - Zeugen gesucht) auf ein Pferd polizeilich bekannt. Ein Unbekannter fügte dem Tier mutmaßlich am 15.10.2022 eine mehrere Zentimeter lange Schnittwunde zu, die tiermedizinisch versorgt werden musste. Der Tatort ist eine Koppel zwischen Frankenroda und Probstei Zella. Die Polizei sucht auch in ...

