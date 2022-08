LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Gestern, gegen 13.35 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer den Radweg in der Ernst-Thälmann-Straße von Richtung Karlskuppe in Richtung Mühlhäuser Straße. Ein 68 Jahre alter Mann befand sich mit seinem PKW im Gegenverkehr und beabsichtigte nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 44 Jahre alte Fahrradfahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße ...

