LPI-GTH: Pkw beschädigt

Arnstadt (ots) - Doppeltes Pech hatte am Samstagnachmittag ein 35-jähriger in Arnstadt. Gegen 17:00 Uhr war der Mann in einem Supermarkt einkaufen und legte hierbei seinen Rucksack in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment wurde dieser Rucksack durch einen unbekannten Dieb entwendet, woraufhin der Mann die Polizei rief. Die anrückenden Beamten nahmen die Anzeige wegen Diebstahl auf, stellten aber hierbei fest, das der 35-jährige selbst per Haftbefehl gesucht ...

