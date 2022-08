LPI-GTH: Betrunken gegen Baum gefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum von Dienstag, 09.08.2022, 18:30 Uhr bis Freitag, 12.08.2022, 15:35 Uhr in der Pfullendorfer Straße gewaltsam in einen Container des Bogenschießvereins FSV Gotha ein und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der oder die Täter flohen anschließend mit acht olympischen Sportbögen, 120 Pfeilen sowie Bargeld. Der Wert der Beute ...

