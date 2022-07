LPI-GTH: Nahrungsmittel entwendet - Zeugen gesucht

Bad Tabarz / Gotha (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr geriet auf einem Campingplatz in Bad Tabarz ein Wohnmobil plötzlich in Brand. Die beiden Nutzer des Campers, welcher bereits ein stattliches Alter hatte, konnten sich und die Gasflaschen ohne Blessuren retten. Zum Leidwesen der Eigentümer entstand an dem Wohnmobil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Nach dem der Brand gelöscht war, konnte ...

