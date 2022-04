POL-BI: Hoher Sachschaden: Lkw und Wohnmobil kollidieren

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A2 - Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Mittwoch, 30.03.2022, als Polizeibeamter aus und stoppte einen ukrainischen Transporter auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Bei einer inszenierten Fahrzeugkontrolle durchsuchte er den Wagen und nahm Bargeld an sich. Die neunköpfige Familie befand sich in einem Ford Transit auf ihrem Weg von der Ukraine in den Kreis Gütersloh, als ein ...

mehr