Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW-Scheiben eingeschlagen und Tasche entwendet

Eisenach (ots)

In der Innenstadt wurden am Samstagmittag Scheiben gleich zweier PKW eingeschlagen. Bei einem, in der Sophienstraße, abgeparkten PKW BMW war die Seitenscheibe der hinteren linken Tür betroffen. Im gleichen Zeitraum wurde bei einem PKW Ford die Scheibe der Beifahrertür beschädigt und aus dem Innenraum des PKW eine Handtasche entwendet. Letztere wurde kurze Zeit später am nahegelegenen Busbahnhof aufgefunden. Die 52-jährige Besitzerin musste jedoch feststellen, dass ihre EC-Karte sowie ein zweistelliger Betrag Bargeld entwendet wurden. Zeugen, welche zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Schillerstraße bzw. Sophienstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0159420/2022 bzw. 0159524/2022 zu melden. (mm)

