LPI-GTH: Kleinunfall

Ilmenau (ots) - Zwei Männer begegneten sich am frühen Sonntagmorgen gg. 02:45 Uhr auf der Nelson-Mandela-Brücke über den Bahngleisen. Aus noch zu klärenden Gründen gerieten die beiden aneinander, stritten sich, was in der weiteren Folge dazu führte, das der bislang ungekannte Mann ein Pfefferspray zog und es dem 20jährigen Gegenüber ins Gesicht sprühte. Der 20-jährige flüchtete daraufhin von der Brücke und ...

