LPI-GTH: Fahrzeug rollt weg und verursacht erheblichen Sachschaden

Am gestrigen Abend kam es gegen 18.35 Uhr am "Töpferstieg" zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 33-Jähriger hatte einen seinen VW geparkt und ihn dabei offenbar nicht ausreichend gegen wegrollen gesichert. Er machte sich kurzerhand selbstständig, rollte eine Wiesenfläche herab, stieß mit den Hauswänden der Nachbarn zusammen, kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und kam letztlich am Geländer des Nachbargrundstücks zum Stillstand. Der gesamte Sachschaden wurde auf ca. 13.000 Euro geschätzt, aufgrund des beschädigten Stromverteilerkasten war neben der Polizei die Feuerwehr im Einsatz. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch in Nazza und Wutha-Farnroda ereigneten sich Verkehrsunfälle aufgrund der gleichen Ursache. In diesen beiden Fällen entstand jedoch deutlich geringerer Sachschaden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Sicherungspflicht entsprechend der Straßenverkehrsordnung hin. Fahrzeugführer haben demnach ihr Fahrzeug beim Verlassen ordnungsgemäß zu sichern. Mit folgenden beispielhaften Maßnahmen kann dies zuverlässig und sicher erfolgen:

- Feststellbremse (Handbremse) nach Herstellervorgabe betätigen bzw. anziehen - Gang einlegen bzw. bei Automatikgetrieben auf Parkstellung - Räder in Richtung Fahrbahnrand einschlagen, insbesondere bei starkem Gefälle.

Wegrollende Fahrzeuge können erhebliche Sachschäden verursachen, aber auch Personen verletzen. Aus diesem Grund ist die korrekte Sicherung von besonderer Bedeutung. (db)

