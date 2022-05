LPI-GTH: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich in der zurückliegenden Nacht, zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Altstadtstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Im Inneren des Hauses wurde ein blaues E-Bike der Marke Giant entwendet. Der Wert liegt bei ca. 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen und nimmt Hinweise ...

